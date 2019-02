Samantha (2) is doof en daarom leert heel de straat gebarentaal

De 2-jarige Samantha Savitz is doof geboren. Het Amerikaanse meisje wordt elke dag weer verdrietig als mensen haar niet begrijpen, omdat ze niet kan communiceren net zoals haar leeftijdgenootjes. Toen de buurt dat zag, besloten ze met z'n allen in te grijpen en gebarentaal te gaan leren. "Dit is ongelooflijk."

Samantha wil met iedereen kletsen, ook als ze door de straat loopt en haar buren tegenkomt. "Haar hele persoonlijkheid verandert als iemand gebarentaal met haar praat", vertelt vader Raphael. 'Gezegend met zulke buren' Hij kon het, samen met moeder Glenda, dan ook niet geloven toen ze van hun buren hoorden dat ze een instructeur hadden ingehuurd. Ze kunnen geen woorden vinden, in welke taal dan ook, om hun dankbaarheid te uiten, schrijft het Amerikaanse CBS News. "We zijn gezegend met zulke buren, het is heel mooi." 'Sommige ouders kunnen niet eens gebarentaal' In een klas komen de buren nu bij elkaar om gebarentaal te leren. Docent Rhys McGovern zegt dat hij zoiets nog nooit eerder gezien heeft. Sommige ouders met een doof kind, nemen niet eens de moeite om gebarentaal te leren, zegt McGovern. "Maar hier heeft Samantha een hele gemeenschap die het wil leren. Dat is een heel mooi verhaal." Hij stelt dat Samantha hierdoor een gelukkiger leven zal hebben. En misschien haar buren ook wel. "Het eerste wat ze tegen mij zei was 'vriend'", zei een buurman. "Ik denk dat ieders hart zou smelten, net als het mijne", zei een ander. 'Indrukwekkend om te zien' Raphael en Glenda zien zelfs al een verschil in het gedrag van hun dochtertje. "Het is echt indrukwekkend en mooi om te zien."