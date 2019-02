Man ontdekt 30 jaar oude Apple-computer die nog steeds werkt

Naast het spel Adventureland ontdekte Pfaff ook nog middelbare schoolopdrachten op de oude computer en een tekstdocument van zijn overleden vader. "Hij typte het in 1986, toen ik 11 jaar was en op zomerkamp was. Mijn vader stierf bijna precies een jaar geleden. Het is verbazingwekkend om zoiets gewoons van hem tegen te komen."

'Is dat een computer?!'

De kinderen van Pfaff begrepen niet veel van dat 'bakbeest'. "Mijn oudste, die 9 jaar is, riep: Is dat een computer?! Mijn jongere tweeling bleef maar lachen om hoe dom het voor hen leek."