Europarlementariër Esther de Lange Venezuela uitgezet

De Nederlandse politicus Esther de Lange is bij aankomst in Venezuela de toegang tot het land geweigerd. Ze reisde samen met een delegatie van het Europese Parlement, maar is op de eerste vlucht terug naar Madrid gezet. "Dit is heel jammer."

De Lange (CDA) was samen met drie andere Europarlementariërs naar Venezuela gegaan onder meer op uitnodiging van 'het officiële parlement van Venezuela'. "De voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken staat buiten op ons te wachten, maar we mogen het land niet in", vertelt De Lange in een video op Twitter. 'Kwamen niet om te provoceren' "We kwamen hier niet om te provoceren, maar om te kijken hoe het met de medische hulpgoederen gaat en om te pleiten om humanitaire steun toe te laten voor de mensen die hier het hardste lijden." De delegatie was in het bezit van diplomatieke paspoorten. "Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben."