Parachute gaat niet open: vrouw vecht voor leven

In België is een parachutesprong helemaal fout gegaan. Nadat een vrouw in het Belgische Spa uit een vliegtuigje was gesprongen, ging haar parachute niet open. Ze viel razendsnel naar beneden.

Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De vrouw, een vijftiger, maakte deel uit van een groep van zestien parachutespringers die aan het vliegveld van Spa-La Sauvenière een sprong uitvoerde. Ze zouden waarschijnlijk samen in de lucht een aantal figuren maken. Val onderbroken door bomen Nadat iedereen de vrije val had gemaakt, gingen de parachutes open. Behalve die van de vrouw: zij stortte naar beneden. Haar val werd doorbroken door een aantal bomen waar ze uiteindelijk in terechtkwam. Toen de andere springers haar vonden tussen de bomen, bleek ze nog in leven. Ze is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.