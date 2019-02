Een laatste afscheid voor voetballer Sala: 'Hij was een voorbeeld voor iedereen'

Sala zat op 21 januari samen met piloot David Ibbotson in een klein vliegtuig dat van Frankrijk naar Cardiff moest vliegen. De spits was kort daarvoor voor 20 miljoen euro overgenomen door Cardiff City van FC Nantes. Hij was daarmee voor Cardiff de duurste speler ooit.

'Wat ben ik bang'

Vlak voordat het vliegtuig boven Het Kanaal van de radar verdween, stuurde Sala nog een audiobericht aan zijn vrienden. Daarin is te horen dat hij bang was dat ze zouden neerstorten. "Als jullie over anderhalf uur nog niks hebben gehoord, weet ik niet of er iemand naar ons gaat zoeken. Ik weet niet of dat mogelijk is. Papa, wat ben ik bang!"