Trump wil dat Europa 800 gevangen IS-strijders overneemt

Trump 'wil niet toekijken' hoe de strijders, na vrijlating, Europa binnen zullen dringen. "Daar zullen ze naar verwachting naartoe gaan." Daarom waarschuwt hij de Europese landen nu.

Strijd in Syrië nadert einde

De strijd tegen IS in Syrië nadert zijn einde. Door de Amerika gesteunde strijders verwachten 'op zeer korte termijn' het laatste IS-bolwerk in Oost-Syrië onder de voet te lopen, liet een commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zaterdag weten.

De laatste dagen geven IS-strijders zich naar verluidt massaal over. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat zo'n 240 jihadisten donderdag hun wapens hebben neergelegd. Een dag later zouden nog eens 200 strijders zich hebben overgegeven. Er bevinden zich vermoedelijk nog enkele honderden IS-strijders in Baghouz, het laatste bolwerk van de terreurorganisatie.