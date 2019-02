Honderdduizenden mensen de straat op in Barcelona

Honderdduizenden mensen zijn in Barcelona de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over het proces tegen de separatistische leiders. Die waren in 2017 betrokken bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië en kunnen nu straffen tot 25 jaar cel krijgen.

De politie schat het aantal demonstranten op 200.000. Maar de organisatie spreekt van een half miljoen, schrijven Spaanse media. Motto Onder het motto 'zelfbeschikking is geen misdaad' liepen de demonstranten onder aanvoering van de separatistische Catalaanse regiopremier Quim Torra en parlementsvoorzitter Roger Torrent door de straten van de stad. 25 jaar cel Het hooggerechtshof in Madrid begon dinsdag met het proces tegen de separatistische leiders. Donderdag wordt het proces voortgezet. Negen van de twaalf verdachten zijn aangeklaagd voor rebellie en kunnen tot 25 jaar cel krijgen. De andere drie staan terecht voor ongehoorzaamheid en misbruik van publieke gelden. Maanden duren Het proces gaat naar schatting drie maanden duren, waarna het hof nog eens drie maanden de tijd neemt om tot een vonnis te komen. De zaak wordt gezien als de belangrijkste in de hedendaagse Spaanse democratie. Separatistenleider Carles Puigdemont staat niet terecht. Hij vluchtte na de onafhankelijkheidsverklaring naar België.