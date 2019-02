Trump gaat noodtoestand uitroepen voor bouw grensmuur

Ook laat de woordvoerder weten dat Trump het begrotingsvoorstel zal tekenen dat de Republikeinen en Democraten in het Congres hebben uitgewerkt. Hierdoor voorkomt hij een nieuwe shutdown, de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties.

Miljarden te weinig

De president vindt alleen dat er in het voorstel te weinig geld is uitgetrokken voor de muur die hij wil bouwen op de grens met Mexico. In de begroting wordt maar 1,3 miljard dollar uitgetrokken voor de grensmuur. De rest van de 5,7 miljard die nodig is wil Trump daarom binnenhalen door een gedeeltelijke noodtoestand.