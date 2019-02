Ophef om knippen klauwen van leeuwtje in dierentuin

Het idee kwam van Mohamed Jumaa, de eigenaar van de dierentuin, schrijft The Times of Israel. "Ik probeer de agressiviteit van de leeuw te temperen, zodat ze aardig is als bezoekers in haar buurt zijn."

'We willen bezoekers laten lachen'

De dierenarts Fayez al-Hadded voegde toe: "De klauwen zijn eraf gehaald zodat ze niet zo snel groeien en zodat de kinderen met haar kunnen spullen. We willen de kinderen een lach op hun gezicht bezorgen en ook meer bezoekers lokken, omdat de kosten van het park erg hoog zijn."