Bijzondere beelden: Jana fotografeert pasgeboren baby's in de vruchtzak

1 op de 80.000

Het is best uitzonderlijk dat een baby ter wereld komt terwijl de vruchtzak nog intact is. De baby groeit in een vruchtzak waarin hij wordt beschermd. Normaal knapt het zakje vanzelf als de baby wordt geboren. Dan 'breken de vliezen'. In zo'n 1 van de 80.000 gevallen wordt een baby geboren als hij nog in de vruchtzak zit.

Meestal gaat het om kinderen die te vroeg worden geboren, zegt de gepensioneerde gynaecoloog Bert Alberda in een eerder interview op onze site. Soms laten de artsen het vruchtzakje expres heel om het kwetsbare kindje te beschermen.