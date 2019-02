Ondervoede kinderen opgesloten in hondenhok, ouders opgepakt

Ze hadden honger, dorst en lagen tussen de uitwerpselen in een hondenhok: twee kinderen van 4 en 5 jaar oud in Amerika. De politie vond ze nadat omwonenden hadden geklaagd over hun schreeuwende ouders.

De politie viel het huis in Texas binnen en ontdekte al snel de twee kinderen die opgesloten zaten in het hondenhok. Hun broertjes van 3 en 1 jaar oud waren ook thuis. Alle vier waren ze ernstig vermagerd. 'Eten lag achter slot en grendel' "Er lag wel eten in huis", vertelt een woordvoerder van de politie. "Maar achter slot en grendel." De kinderen mochten er duidelijk niet van eten. Omwonenden hadden geen idee dat de 24-jarige man en vrouw die in het huis woonden kinderen hadden. "Je zou denken dat als je aan de overkant van de straat woont, je ook weet wat er gebeurt", vertelt een buurvrouw tegen CNN. "Maar ik wist van niets. Ik denk dat je uiteindelijk nooit weet wat mensen in huis doen." De man en vrouw werden opgepakt. De kinderen waren erg stil toen de politie hen bevrijdde. "Agenten hebben gelijk water en eten gegeven vanwege de ondervoeding." Daarna zijn de kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Man is vader van één kind De politie heeft gezegd dat de vrouw in het huis de biologische moeder van alle kinderen is. De man blijkt alleen de biologische vader van één kind. Ze zijn gearresteerd en worden verdacht van onder meer het in gevaar brengen van kinderen en zware mishandeling.