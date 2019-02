Trump legt virtuele golfbaan aan in Witte Huis

Hij kon tijdens de shutdown in Amerika bijna 70 dagen niet golfen. Dat was even wennen voor president Donald Trump, want nog nooit zou hij zo lang zijn golfstick alleen hebben gelaten. Om dat in de toekomst te voorkomen, bouwt hij nu een virtuele golfbaan in het Witte Huis.

In een kamer van het Witte Huis kan hij binnenkort op een virtueel golfterrein zo vaak spelen als hij wil, waar hij maar wil. Met een stick, verbonden met het beeldscherm, kan hij golfen op banen over de hele wereld, meldde The Washington Post vandaag. Geld uit eigen zak De krant schrijft ook dat Trump de 50.000 dollar zelf heeft betaald voor de nieuwe installatie. Waarschijnlijk ziet de virtuele baan er zo uit: Het Witte Huis had al een virtuele golfbaan die was aangelegd door president Obama. Dat systeem was verouderd en minder geavanceerd. Trump als president vaak op golfbaan Dat Trump wel van een balletje slaan houdt, blijkt uit een eerdere analyse van The Washington Post. Zij schreven dat Trump als president al ongeveer 139 keer op de golfbaan heeft gestaan. Daarnaast heeft hij zestien golfbanen in zijn bezit. Hij zou tijdens de shutdown flink hebben geklaagd dat hij in die periode niet kon golfen.