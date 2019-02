Man die 90 moorden bekende, maakt tekeningen van al zijn slachtoffers

In november begon Little aan de lopende band moorden te bekennen, nadat hij al was veroordeeld in andere moordzaken. Daarvoor had hij al drie keer levenslang gekregen. De moorden zouden in heel Amerika hebben plaatsgevonden tussen 1970 en 2005. Inmiddels hebben onderzoekers al van 34 moorden gezegd dat Little ze inderdaad gepleegd heeft. Dat aantal zal waarschijnlijk alleen maar oplopen.

Little herinnert zich heel veel

Zijn slachtoffers waren allemaal vrouwen, vaak arm en verslaafd aan drank en drugs. Hij pikte ze op straat op of in een bar. Daarna sloeg hij ze in elkaar, waarna hij hen wurgde. Little herinnert zich nog veel van die moorden, schrijft CNN.

Waar hij was, met welke auto hij reed: hij weet het nog precies. En hoe de vrouwen eruitzagen, is ook opvallend goed in zijn geheugen geprent.