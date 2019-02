Tuinman Canada krijgt levenslang voor moord op acht homoseksuele mannen

McArthur kan vragen om voorwaardelijke vrijlating als hij 91 jaar oud is, maar de Canadese media gaan er niet meer vanuit dat hij ooit nog vrijkomt.

Canada was wekenlang in de ban van de lugubere verhalen rondom de homoseksuele tuinman. Hij koos zijn slachtoffers uit mannen in de wijk Gay Village in Toronto. Overblijfselen van hen werden gevonden in plantenbakken op het gazon die hij verzorgde voor een aantal bejaarde bewoners.