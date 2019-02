Rechtbank stopt met proces drama Love Parade

Maar waarom moest het proces nou zo lang duren? De lagere rechtbank van Duisburg had een proces lange tijd tegengehouden. In april 2017 verwierp een hogere instantie pas deze blokkade. In december 2017 ging het proces van start om vandaag ingehaald te worden door de dreigende verjaring. De rechtbank leek vooral uit op opheldering, niet op een veroordeling. Alsof het al die tijd voorzag dat het toch niet ging lukken met een uitspraak.

'10.000 aan liefdadigheidsorganisatie'

Alleen de zaak tegen drie aangeklaagden van Lopavent gaat nog door. De rechter had hen opgelegd om 10.000 euro aan een liefdadigheidsorganisatie over te maken. Dat weigeren ze, want de drie voormalige bewakers eisen vrijspraak.

De Italiaanse Nadia Zanacchi laat het er niet bij zitten. Haar dochter Julia Minola is negen jaar geleden door verstikking om het leven gekomen. Ze begrijpt niet dat de Duitse rechtsstaat niet in staat is om tot een oordeel te komen en overweegt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. "Als ik een weg kan vinden doe ik het. We moeten het doen voor onze kinderen."