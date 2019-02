Paus bereid tot bemiddeling in Venezuela

Paus Franciscus is bereid om te bemiddelen in de politieke crisis in Venezuela als de partijen erom vragen. Maar eerst moeten er stappen worden gezet om te proberen alle spelers dichter bij elkaar te brengen, voegde hij eraan toe.

Franciscus, sprekend tot verslaggevers aan boord van zijn vliegtuig na een reis naar Abu Dhabi, bevestigde ook dat de Venezolaanse president Nicolás Maduro een brief aan hem heeft geschreven, maar dat hij die nog niet had gelezen. Dialoog Maduro vertelde tegen de Italiaanse omroep Sky TG24 maandag dat hij een brief aan de paus had gestuurd 'voor hulp bij het proces van het faciliteren en versterken van de dialoog'. Lees ook President Maduro vraagt de paus om hulp Achterdochtig Gevraagd naar een mogelijke directe bemiddelingsinspanning van het Vaticaan, zei de paus: "Ik zal de brief lezen en zien wat ik kan doen, maar de eerste voorwaarde is dat beide partijen erom vragen. Wij zijn bereid.'' Gezien het falen van eerdere dialogen, waaronder een geleid door het Vaticaan, zijn tegenstanders achterdochtig. Ze geloven dat Maduro ze gebruikt om protesten te onderdrukken en tijd te winnen. Venezolanen helemaal klaar met Maduro: 'Elke week wordt alles duurder' Verschillende Europese landen, waaronder Nederland hebben zich inmiddels aan de kant van de VS geschaard en oppositieleider Juan Guaido te erkennen als het wettige staatshoofd van Venezuela. Lees ook: Defensie 'op alle scenario's voorbereid' vanwege onrust Venezuela