Bizarre bankroof in Antwerpen: inbrekers graven meterslange tunnel

De politie werd gisteren door het bewakingsbedrijf van de bank gealarmeerd. Het alarm van de kamer zou af zijn gegaan, maar toen de bewakers daar aankwamen bleek de veiligheidsdeur nog gewoon op slot. Nadat ze de kamer openden, zagen ze dat het helemaal foute boel was. Kluisjes waren opengebroken en ze zagen een gat in de vloer.

'Er lag nog een matras in de tunnel'

De politie is direct een groot onderzoek begonnen. Ze hebben nog geen idee wie er achter de roof zitten. Vannacht is er al onderzoek gedaan in de tunnels. Naar verluidt zou daar heel wat werkmateriaal in zijn blijven liggen, waaronder een matras.

Bij de bank hebben zich inmiddels veel ongeruste klanten verzameld. Ze willen weten of hun kluisje is opengebroken en moeten allemaal een 'verklaring op eer' tekenen. Ze moeten daarbij eerlijk aangeven wat er in hun kluisje zat.