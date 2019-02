Lichaam gevonden in wrak vliegtuigje voetballer Sala

In het wrak van het neergestorte vliegtuigje waarin voetballer Emiliano Sala zat, is een lichaam gevonden. Dat meldt het onderzoeksteam. Onduidelijk is of het om het lichaam van de voetballer zelf gaat. In het toestel zat ook een piloot.

Het vliegtuigje waarmee Sala op 22 januari van Nantes naar Cardiff in Wales zou vliegen, werd gisteren gevonden op de zeebodem van het Kanaal. Hoe het vliegtuig kon neerstorten, is onduidelijk. Het type vliegtuig waarin Sala zat, is normaal gesproken niet uitgerust met een zwarte doos die alle vluchtgegevens verzamelt. 'Het lijkt uit elkaar te vallen' Tijdens de vlucht stuurde de profvoetballer wel nog een audiobericht via WhatsApp naar vrienden. "Ik zit in het vliegtuig, maar dat lijkt uit elkaar te vallen." 'Papa, ik ben zo bang' Bekijk deze video op RTL XL Sala stuurde het audiobericht naar zijn vrienden De voetballer was op 22 januari op weg naar zijn nieuwe club Cardiff City, waar hij net een contract had getekend. Boven het Kanaal ging het helemaal fout. Het vliegtuigje verdween van de radar en twee weken lang werd er gezocht naar Sala. 'Dit is een slechte droom' Tot gisteren, toen er tijdens een particuliere zoekactie wrakstukken werden gevonden. "Dit is een droom... Een nachtmerrie", zei vader Horacio Sala gisteren tegen de zender Crónica TV vanuit de stad Progreso waar hij woont. Zijn vrouw Mercedes en dochter Romina waren eerder al naar het zoekgebied afgereisd. Het wrak op de bodem van de zee. © AFP Dit weekend werd er bij Cardiff City stilgestaan bij het vliegtuigongeluk. Voorafgaand aan het duel met AFC Bournemouth werd een minuut stilte gehouden. FC Nantes hield vorige week al een eerbetoon voor Sala. Iedereen in het stadion klapte en zong voor de Argentijn. Indrukwekkende beelden: emotioneel eerbetoon voor Sala Bekijk deze video op RTL XL