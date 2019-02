Vliegtuig vermiste Sala op zeebodem gevonden: 'Ik kan het niet geloven'

Het vliegtuig van de vermiste voetballer Emiliano Sala is op de zeebodem van het Kanaal gevonden. Of in het wrak ook de lichamen van de voetballer en de piloot zijn gevonden, is niet bekend. De vader van Emiliano heeft inmiddels op de Argentijnse televisie gereageerd: "Ik kan het niet geloven."

De voetballer zat op 22 januari in een klein vliegtuigje waarmee hij van het Franse Nantes naar Cardiff in Wales zou vliegen. Hij was op weg naar zijn nieuwe club Cardiff City waar hij net een contract had getekend. Boven het Kanaal ging het helemaal fout. Het vliegtuigje verdween van de radar en twee weken lang werd er gezocht naar Emiliano. 'Dit is een slechte droom' Tot gisteren, toen er bij een particuliere zoekactie de wrakstukken werden gevonden. "Dit is een droom... Een slechte droom", zo reageert vader Horacio Sala tegen de zender Crónica TV vanuit de stad Progreso waar hij woont. Zijn vrouw Mercedes en dochter Romina waren eerder al naar het zoekgebied afgereisd. Indrukwekkende beelden van een emotioneel eerbetoon voor Sala Bekijk deze video op RTL XL De spelers en supporters van FC Nantes eerde de speler. Vader Horacio communiceerde veelvuldig met hen. "Maar omdat ik geen WhatsApp heb, is het heel lastig. Er was dagenlang geen nieuws. Ik ben wanhopig." Vandaag een verklaring Uit respect voor de nabestaanden zijn er gisteren geen verdere details naar buiten gebracht over de bevindingen van de reddingswerkers. De Britse Luchtvaartinspectie komt waarschijnlijk vandaag met een verklaring. Lees meer Audiobericht verdwenen voetballer Sala: 'Het vliegtuig lijkt uit elkaar te vallen'