VS stapt uit kernwapenverdrag met Rusland

De officiële opzegtermijn van zes maanden is vandaag ingegaan, zei Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Er is volgens de Amerikanen nog één uitweg: als Rusland alle wapens of wapensystemen die het verdrag verbiedt, vernietigt, dan kan het zogeheten INF-verdrag overeind blijven. Rusland ontkent echter het verdrag te schenden.

Ontmantelen

Het INF-verdrag werd in 1987 getekend door de Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov. De landen stelden daarin dat ze alle nucleaire raketten en kernkoppen die een reikwijdte van 500 tot 5500 kilometer hebben, zouden ontmantelen en vernietigen. Ook staat erin dat proeven met dergelijke wapens niet zijn toegestaan.

Volgens de Amerikanen ontwikkelen de Russen echter raketten met een reikwijdte van ten minste 500 kilometer. De Russen claimen dat de nieuwe raketten niet zo ver kunnen komen.