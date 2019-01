Rennen voor je leven: luipaard valt tientallen mensen aan

De luipaard wist zeker vijf uur lang om zich heen te rennen, schrijft The Times of India. Dierenartsen konden na een lange tijd wel een net over het beest gooien. Ze schoten twee verdovingspijlen in hem, in de hoop dat hij niet meer zou bewegen.

Luipaard was in paniek

Dat leek goed te gaan en een arts liep op het beest af. Tot zijn grote verbazing sprong de luipaard weer op en raakte totaal in paniek. Hij rende hard weg en viel onderweg zeker zes inwoners aan.

Uiteindelijk liep de luipaard een huis in en probeerde hij zich te verstoppen. Artsen schoten nog een verdovingspijl op hem af, waarna ze hem konden vangen.