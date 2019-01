Bruggenbouwer Juan Guaidó zorgt voor nieuwe hoop in Venezuela

Guaidó wil zijn tactiek als bruggenbouwer verder uitbouwen. Nu hij de oppositie heeft verenigd, is het leger aan de beurt. Zo heeft hij de militairen amnestie aangeboden als ze hem helpen de democratie te herstellen. Maar dat plan lijkt voorlopig nog niet te lukken. Veel hogergeplaatste militairen hebben de afgelopen jaren flink geprofiteerd van Maduro’s regime en zullen hem niet zomaar in de steek laten. Onder gewone soldaten maakt Guaidó meer kans. Zij zijn ontevreden over de situatie in het land. Maar ze zijn ook bang en worden scherp in de gaten gehouden door de geheime dienst.

Riskante aanpak

Guaidó stuurt nu zijn aanhangers de straat op om de militairen over te halen om in te gaan op zijn amnestievoorstel. Het is een riskante aanpak. Deze week stelde de hoofdaanklager een onderzoek in tegen de oppositieleider. Een arrestatiebevel dreigt. Maar dat zal Guaidó waarschijnlijk niet tegenhouden. "Wij zijn niet bang", zei hij, nadat hij eerder deze maand kort door de geheime dienst was vastgehouden. "We zijn geen slachtoffers, maar overlevenden."