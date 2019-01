Ruim 6 miljoen euro voor Rubens-tekening van prinses Christina

De geschatte waarde van het kunstwerk was zo'n 3 miljoen euro. Het bieden bij veilinghuis Sotheby’s ging tussen een man in de zaal en iemand via de telefoon die het eindbod uitbracht. Wie er aan de andere kant van de lijn zat, is onduidelijk.

Nederlandse musea boos

Er is al wekenlang commotie over de veiling. De jongste zus van Beatrix, prinses Christina, heeft namelijk niet bij Nederlandse museumdirecteuren gepolst of daar interesse was in de beroemde Rubens-tekening. Ze koos direct voor het veilinghuis in New York.