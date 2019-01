Jacqueline (73) al twee maanden dood in huis, kat eet haar op

'Een eenzaam drama', zo wordt het beschreven in de Belgische media. De 73-jarige Jacqueline lag al twee maanden dood in haar huis voordat ze gevonden werd door hulpverleners. En dat bleek een lugubere vondst, aangezien de kat van het lichaam had gegeten.

De buren van Jacqueline, in de Waalse gemeente Marcinelle, werden ongerust toen ze al een tijd lang niets meer van de vrouw hadden vernomen. Ze besloten de hulpdiensten te bellen en te vragen of zij naar binnen wilden gaan, schrijft onder meer RTL Info. Autopsie op lichaam De politie en ambulancepersoneel forceerden toen de deur van het huis van Jacqueline. En daar lag ze, levenloos op de grond. Uit autopsie op het lichaam bleek dat ze twee maanden geleden al een natuurlijke dood was gestorven. De kat van de vrouw probeerde nog te overleven door van het lichaam van de vrouw te eten. Maar dat hielp niet. Naast het lichaam van Jacqueline trof de politie namelijk de dode kat aan.