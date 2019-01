Kans van 1 op 6 miljoen: Judit, zelf drieling, bevalt van drieling

"Welkom op de wereld kleintjes", is te lezen op het Instagram-account van Judit. Filip, Amelia en Henrik zagen vanmiddag het daglicht. En dat is best bijzonder, omdat Judit zelf ook deel van een drieling is.

Tien jaar geleden eerste kindje

Samen met haar zussen Szilvia en Sofia werd Judit 31 jaar geleden geboren. Toen ze nog klein waren, verhuisde het hele gezin naar Noorwegen waar Judit tien jaar geleden voor de eerste keer moeder werd. Gewoon, van één baby.

Toen ze in 2018 weer zwanger werd, geloofde ze haar oren niet tijdens een bezoek aan de dokter. "Hij vertelde dat we een drieling kregen. En dat die kans 1 op 6 miljoen was", vertelt Judit aan de Noorse tv-zender TV2.