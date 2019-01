'Onderzoek naar oorzaak dodelijk ongeluk Julen begint nu'

De afgelopen weken was alles erop gericht om Julen, die in een smalle put was gevallen, te redden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd zijn lichaampje gevonden, later op de dag werd duidelijk dat hij waarschijnlijk tijdens of kort na zijn val is overleden.

Geen vergunning

Voor de put waarin Julen viel, waren niet de verplichte vergunningen afgegeven, zegt de Spaanse krant El Pais. Ook zou een steen die normaal op de 25 centimeter brede put lag er die bewuste dag niet op hebben gelegen, waardoor Julen erin kon vallen.

In de put lag een bonk zand, die de reddingsactie bemoeilijkte. Ook naar de manier waarop die daar terecht is gekomen, wordt onderzoek gedaan. Volgens de minister zijn er meerdere theorieën, die allemaal nog niet uitgesloten kunnen worden. "Een van de meest waarschijnlijke is dat de aarde van de zijkanten van de put tijdens de val los is gekomen, maar dat is nog niet zeker."

Verwaarlozing

Maandag was de rechter in Malaga een onderzoek gestart of er sprake was van verwaarlozing. Onder anderen de ouders van Julen, de eigenaar van de boerderij en degene die verantwoordelijk is voor het boren van het gat zijn daarvoor gehoord. Bij het onderzoek is niets naar boven gekomen dat genoeg bewijslast heeft om dat vast te stellen.