Venezuela wijst Europees ultimatum af

'Bijna kinderlijk'

"Europa geeft ons acht dagen?", vroeg de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arrazea in de vergadering van de VN Veiligheidsraad. "Waar halen jullie het vandaan dat jullie de macht hebben om een deadline of ultimatum te stellen aan een soeverein volk? Dit is bijna kinderlijk."

De Veiligheidsraad was op verzoek van de Verenigde Staten bijeen nadat Washington en een reeks landen in de regio Guaidó als staatshoofd hadden erkend en er bij president Nicolás Maduro op hadden aangedrongen af te treden.

Nederland

In navolging van de EU schreef minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer dat ook Nederland bereid is Guaidó als president te erkennen als er niet snel genoeg nieuwe verkiezingen komen.