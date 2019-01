EU roept op tot nieuwe, eerlijke presidentsverkiezingen in Venezuela

Dat heeft het hoofd buitenlands beleid, Federica Mogherini, laten weten. "Bij gebrek aan een aankondiging over het organiseren van nieuwe verkiezingen met de nodige garanties de komende dagen, zal de EU verdere maatregelen nemen, onder meer met betrekking tot de erkenning van het leiderschap van het land in overeenstemming met artikel 233 van de Venezolaanse grondwet", zei Mogherini in een verklaring.

Gewelddadig optreden

"De EU herhaalt dat de presidentsverkiezingen van afgelopen mei in Venezuela noch vrij, noch eerlijk, noch geloofwaardig en zonder democratische legitimiteit zijn verlopen. Het land heeft dringend behoefte aan een regering die de wil van het Venezolaanse volk werkelijk vertegenwoordigt."

Ook veroordeelt de EU het gewelddadige optreden van de Venezolaanse autoriteiten tijdens massale demonstraties die de afgelopen dagen plaatsvonden. Dat leidde tot 'de tragische dood van talrijke mensen en nog veel meer gewonden en arrestaties'.