Rutte: 'Niet naïef zijn over signalen spionage' door bedrijven als Huawei

Het gaat in dit geval om het Chinese Huawei. De afgelopen tijd is de technologiegigant in verband gebracht met mogelijke spionage voor China. Nederland moet volgens de premier ‘niet naïef’ omgaan met die signalen.

Andere landen hebben om die reden Huawei geweerd. De Verenigde Staten werken aan wetgeving die het moeilijker maakt voor Huawei om te opereren en hebben al een wet die het gebruik door de overheid verbiedt. Daarnaast gaat Amerika formeel vragen om de uitlevering van cfo Meng, die werd in Canada gearresteerd op verdenking van fraude.

Volgens de topman van Huawei, Ren Zhengfei, heeft zijn bedrijf nooit gespioneerd voor China en zal dat ook nooit gebeuren. Hoe hij weerstand biedt aan verzoeken van de overheid, liet hij toen in het midden. China kent enorm strenge wetgeving op gebied van nationale veiligheid, terwijl privacy nauwelijks een rol speelt. Zo moeten bedrijven die data over Chinese burgers verzamelen deze delen met de staat.