300 Nederlanders al drie dagen vast op Curaçao: 'Vastzitten? Zo voelt het niet'

De driehonderd Nederlanders zitten vast omdat een vliegtuigonderdeel van de Boeing kapot is. Ze worden in de tussentijd opgevangen in een Hilton hotel. Vliegtuigmaatschappij TUI laat weten dat het vliegtuig nu gepland staat om vrijdagochtend 8 uur lokale tijd te vertrekken.

De Nederlanders zullen dan vanavond om 22:00 uur aankomen op Schiphol.

Boos en blij

De Nederlanders die vastzitten reageren wisselend over wat hen is overkomen. "Vastzitten? Zo voet het niet hoor", schrijft Liesbeth van Nee op Facebook. Heerlijk toch dit."

Maar niet iedereen denkt daar zo over. "Het is nogal wat. Alles wordt dan wel geregeld, maar je hebt toch last van allerlei ongemakken", klaagt André Bek op Facebook.

Zwembad vol kakkerlakken

Volgens hem zitten er in het zwembad kakkerlakken. "En we zitten ingeklemd tussen de landingsbaan en een drukke weg."

TUI laat haar passagiers in de steek, vindt André. Sommige mensen die in het koude Nederland zitten laten weten jaloers te zijn. "Wat aan azijnzeikers. Zit je in het Hilton, is het nog niet goed."