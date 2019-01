Bekende 'bikiniklimster' overleden na val in ravijn

De vrouw was in het Yushan National Park in Taiwan in haar eentje bezig met een trektocht, toen ze in een ravijn van 30 meter diep viel. Wu raakte gewond en kon zich niet bewegen, maar wist met haar satelliettelefoon nog wel een vriendin te bereiken. Zij waarschuwde vervolgens de autoriteiten.

Reddingspogingen

Een reddingshelikopter probeerde de vrouw te bereiken, maar door slecht weer mislukten meerdere pogingen. Toen reddingswerkers haar uiteindelijk wisten te vinden, 28 uur na haar telefoontje, was de vrouw al overleden. Ze is vermoedelijk gestorven door onderkoeling.

Wu heeft een groot aantal volgers op haar Instagram-account 'barefoot bikini hiker', waar ze haar avonturen deelde. Haar ouders hebben haar pagina inmiddels afgesloten en willen het binnenkort heropenen als memorial.