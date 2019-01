Peuter Julen (2) dood gevonden in diepe Spaanse put

Hard gesteente

Woensdag kwam de reddingsschacht die naast de put werd gegraven, op de juiste diepte. Vanaf donderdag werd het horizontale deel van de tunnel uitgegraven en vannacht werd de plek bereikt waar het jongetje vanaf 13 januari heeft gelegen.

De pogingen om de jongen terug te vinden stuitten keer op keer op problemen, vanwege het harde gesteente.

Gevallen tijdens spelen

Julen zou volgens zijn vader tijdens het spelen in de put zijn gevallen. De put was maar 25 centimeter breed, daarom werd er een aparte tunnel naast gegraven. Het gebeurde in de buurt van Totalán in de provincie Andalusië.