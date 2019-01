Oudste man van de wereld is overleden: 113 jaar

Oudste Nederlander

De oudste nog levende Nederlander is Geertje Kuijntjes: zij werd geboren op 19 juli 1905 geboren. Ze heeft goede genen: haar vader en moeder werden allebei 96 jaar. Kuijntjes is geboren en getogen in Gorinchem, nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen.

Eelke Bakker uit Dokkum is nu de oudste man van Nederland. Hij is geboren op 28 juli 1910.