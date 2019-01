Twee doden bij enorme brand in Frans skigebied Courchevel: 'Ongelooflijke chaos'

De krant Le Dauphiné Libéré schrijft dat het een 'ongelooflijke chaos' is in het gebied. Mensen zouden via balkons aan de vuurzee zijn ontsnapt en in pyjama of ondergoed in de vrieskou hebben gestaan. Zo'n zestig mensen zouden geëvacueerd zijn.

Naast de twee mensen die zijn overleden, zijn er nog eens 22 mensen gewond. Vier van hen zouden er ernstig aan toe zijn. Het zou volgens plaatselijke media vooral gaan om mensen die dit skiseizoen in Courchevel werken, onder wie veel Brazilianen.

Zeventig brandweermannen

De brandweer en politie hebben opvang voor de slachtoffers geregeld. Zeker zeventig brandweermannen probeerden de brand te bestrijden. Rond kwart voor tien was het vuur eindelijk gedoofd.