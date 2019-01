Prins Philip na ongeluk weer zonder gordel achter het stuur

Prins Philip, de 97-jarige man van koningin Elizabeth, is twee dagen na een zwaar auto-ongeluk weer achter het stuur gekropen. Maar de manier waarop, maakt veel mensen boos. Op foto's die de Britse tabloids hebben gepubliceerd, is namelijk te zien dat Philip zijn gordel niet om had.

Donderdag belandde de auto van Philip op zijn kant. Hij botste op een andere auto, waar twee vrouwen en een baby inzaten. Alle inzittenden overleefden het ongeluk, Philip mankeerde zelfs niets zo bleek na een bezoek aan het ziekenhuis. Foto's in Britse kranten Dat het ongeluk de hertog van Edinburgh niet heeft weerhouden om nog achter het stuur te kruipen op zijn leeftijd, blijkt uit beelden van onder meer Daily Mail en The Sun. Daarop is te zien dat hij gisteren alweer reed, maar dan zonder gordel. Politie langs bij Philip De beelden kwamen ook op het politiebureau in Norfolk voorbij. Zij hebben daarom 'een goed gesprek' met Philip gehad. "Hij heeft passende woorden van advies gekregen", meldde een politiewoordvoerder. Desondanks stroomde sociale media vol met kritiek. Veel mensen snapten niet hoe de prins het in zijn hoofd haalde om zonder gordel te rijden, zo kort na het heftige ongeluk.