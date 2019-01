Pasgeboren baby in zak gevonden, vlak voor vuilniswagen langskwam

Een pasgeboren baby is in Zuid-Afrika in een vuilniszak aan de kant van de weg gevonden, vlak voordat de vuilniswagen het afval kwam ophalen. De moeder is na een zoektocht teruggevonden en gearresteerd voor moord.

Een plaatselijke schroothandelaar hoorde opeens het gehuil van een baby. Het geluid kwam uit een vuilniszak, waardoor er alarm werd geslagen bij het particuliere beveiligingsbedrijf Reaction Unit South Africa (Rusa). Enkele uren oud De baby was gewikkeld in een spijkerbroek en bleek enkele uren oud. "De navelstreng zat nog aan de placenta vast. Het kindje is gelijk onderzocht en bleek geen verwondingen te hebben", zo schrijft Rusa op Facebook. De baby werd meegenomen naar het ziekenhuis en bleek ongeveer 2 kilogram te wegen. Als het jongetje niet op tijd was gevonden, zou het meegenomen zijn door de vuilniswagen. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Medewerkers van Rusa informeerden na de vondst de gemeenschap om te vragen welke Indiase vrouw er onlangs hoogzwanger was, vanwege de uiterlijke kenmerken van de baby. Op ongeveer honderd meter van de plek waar de baby lag, bleek een Indiase moeder te wonen. 'Stiekem in de badkamer bevallen' Na een uitgebreide ondervraging gaf ze uiteindelijk toe dat ze haar zwangerschap negen maanden verborgen had gehouden. "Dit deed ze omdat haar kinderen van twee verschillende vaders waren. Ze slaagde erin om in de badkamer te bevallen op het moment dat haar 11-jarige zoon en haar 9-jarige dochter op school zaten." De vrouw is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Na het Facebookbericht van Rusa kwamen er zeker 420 vragen vanuit de hele wereld binnen bij het beveiligingsbedrijf of ze het jongetje mochten adopteren. De aanvragen zijn doorgestuurd naar de hulpverleners die voor het jongetje zorgen. Er kwamen 420 verzoeken binnen om het jongetje te adopteren. © Reaction Unit South Africa