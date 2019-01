Mysterieuze verschuiving Noordpool, wat betekent dit?

Waarom gebeurt dit?

"Het aardmagneetveld wordt opgewekt die in de aarde, in de vloeibare buitenkern. Het gesmolten ijzer in die buitenkern draait door de afkoeling van de aarde rond en wekt daarmee het aardmagneetveld op. Dat verklaart waarom de polen van het aardmagneetveld altijd ongeveer in de buurt van de geografische polen liggen, maar omdat het aardmagneetveld wordt opgewekt in een vloeistof, die zich turbulent kan gedragen, kunnen er lokale afwijkingen ontstaan. Zo zijn er nu eigenlijk twee noordpolen, een in Canada en een in Siberië, het gemiddelde daarvan is het punt dat we de noordpool noemen. De ’noordpool' onder Canada is de laatste jaren sterk verzwakt, terwijl de ’noordpool’ onder Siberië juist sterker wordt. Daarom verschuift de magnetische noordpool nu steeds sneller naar Siberië toe."