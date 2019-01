Enorme klap voor premier May: 'Ze is terug bij af'

De Britse premier Theresa May heeft vanavond een enorme nederlaag geleden. Maar liefst 432 parlementariërs stemden tegen haar brexitdeal, waar al ruim twee jaar over onderhandeld wordt.

Het is de grootste nederlaag voor een Britse premier sinds 1924.

Motie van wantrouwen

Partijleider Jeremy Corbyn diende een motie van wantrouwen in na de stemming over de brexitdeal. Volgens Corbyn is deze regering 'incompetent'. Woensdag wordt er over de motie van wantrouwen gedebatteerd.

Premier May liet in een reactie weten dat het 'niet haar strategie is om nu de tijd te laten voortschrijden en op een 'no deal' te koersen'. "Ik zal uiterlijk maandag met een verklaring komen hoe nu verder", zei May.