Trucker uit Landgraaf onder voorwaarden vrij

De 47-jarige trucker uit Landgraaf die verdacht wordt van het aanrijden van een actievoerder met een 'geel hesje' in België is onder voorwaarden vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Luik na navraag van RTL Nieuws.

Hij moet wel beschikbaar blijven voor de onderzoekers, laat het Openbaar Ministerie in Luik weten. De trucker uit Landgraaf wordt niet meer verdacht van moord, maar wel van het onbedoeld doodrijden van de man. Doodgereden tijdens demonstratie Het slachtoffer, een 50-jarige actievoerder, werd vrijdagavond doodgereden tijdens een demonstratie in Visé bij Luik. Het ongeluk gebeurde op de snelweg richting Maastricht. Volgens de advocaat van de chauffeur ging het om een ongeluk. "Hij heeft niets gemerkt van een aanrijding", vertelt zijn advocaat Richard Wagemans aan RTL Nieuws. "Mijn client heeft helemaal niets gemerkt van het ongeluk en er zijn ook allerlei lezingen over de manier waarop de man is overleden." 'Geen idee wat er gebeurde' De advocaat van de 47-jarige trucker vervolgt: "Mijn cliënt stond stil toen er opeens 10 tot 15 mensen kwamen aangestormd in camouflage-achtige kleding en zwarte jassen en mutsen. Ze begonnen met dingen te slaan en sloegen zijn voorruit in. Mijn cliënt voelde zich enorm angstig. Het leek wel oorlog. Toen is hij van schrik langzaam gaan rijden." Dongenaar aangehouden Eerder werd al een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dongen aangehouden en weer vrijgelaten voor het dodelijke ongeluk. De man bleek al snel niet met het ongeluk te maken hebben gehad.