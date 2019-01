Nederlandse marechaussee in Irak zamelt geld in om leeuw te redden

De leden van de marechaussee kwamen het leeuwenjong tegen op een markt in de Iraakse hoofdstad. Volgens de initiatiefnemers van de crowdfundingsactie is de leeuw 1,5 jaar oud en leeft het dier in erbarmelijke omstandigheden in het centrum van Bagdad.

Bang en vol stress

'Zijn kooi is te klein en het dier heeft heel veel stress', schrijven de initiatiefnemers op de inzamelingssite. Toen we het dier bezochten, was-ie bang en zat het arme beest in een hoekje van zijn kooi.'

De crowdfundingsactie is op persoonlijke titel opgezet. Een derde van het geld is al binnen, ruim 2600 euro. In totaal is 8000 euro nodig: 6000 euro om het dier te kopen en nog eens 2000 euro voor voeding en verzorging.