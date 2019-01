Aanslag Al Shabaab bij hotel in Nairobi: 'Een enorme chaos'

Het gaat om het Dusit Hotel dat in het centrum ligt van de hoofdstad. "Het hotel staat in een vrij chique buurt, waar de middenklasse woont", zegt correspondent Saskia Houttuin die zelf ook in de buurt van het hotel woont. "Dit is normaal een druk gebied waar veel mensen over straat lopen."

Auto's in brand

Houttuin: "Gewonden worden momenteel afgevoerd, auto's staan in brand. Het is een grote chaos." Het is nog onduidelijk of er doden zijn gevallen.

Saskia Houttuin staat voor het hotel in Nairobi. Met haar vele andere belangstellenden: