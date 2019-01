Jayme (13) over gruwelijke ontvoering en hoe haar ouders werden vermoord

Twee weken later besloot Patterson naar het huis van Jayme te rijden, hij belde midden in de nacht aan met een pistool in zijn hand. Jayme werd wakker van haar blaffende hond en ze zag dat er een auto de oprit was opgereden. Haar ouders werden er ook wakker van en vader James Closs ging kijken wat er aan de hand was.

Verstopt in de badkamer

Op het moment dat Jayme en haar moeder Denise doorhadden dat Patterson een pistool bij zich had, verstopten ze zich in de badkamer. Ze hoorden een knal en beseften dat James was neergeschoten. Ze belden 112, maar Patterson brak de deur van de badkamer open. Denise moest van Patterson tape over de mond van Jayme plakken.