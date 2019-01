Poolse burgemeester overleden na steekpartij op benefietavond

Dader

De man die hem neerstak zou na zijn daad hebben geroepen dat hij door de voormalige partij van de burgemeester in de gevangenis was gezet, 'ondanks dat hij onschuldig was'. De man werd nog op het podium overmeesterd en aangehouden.

Het is een 27-jarige inwoner van Gdansk met een strafblad, die zich met een perspas toegang verschafte tot de bijeenkomst.

Progressieve burgemeester

Burgemeester Adamowicz was sinds 1998 burgemeester van de havenstad Gdansk. Hij stond bekend als een progressieve burgemeester, die altijd opkwam voor homorechten en minderheden.

De minister van Binnenlandse Zaken van Polen noemde de aanval 'een daad van onverklaarbare barbarij'. De Poolse EU-president Donald Tusk heeft via Twitter gereageerd op het overlijden van Adamowicz.