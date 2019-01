Man (26) achter auto meegesleept

Een 26-jarige man is zwaargewond geraakt doordat hij in het Belgische Luik door een auto werd meegesleept. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Getuigen hadden gezien hoe de man 's nachts achter de auto werd meegesleept en belden de politie. Die vond in eerste instantie alleen een schoen. De auto werd zo'n 20 minuten later aangetroffen in Ans, een voorstad van Luik. De twee inzittenden zijn gearresteerd. De politie verklaarde eerder dat de man zou zijn vastgebonden, nu maakt het Belgische Openbaar Ministerie bekend dat de man midden op straat is gevallen. Een eerste auto kon hem ontwijken, maar de tweede auto mogelijk niet. Het kan zijn dat de man zich heeft vastgeklampt aan die auto. Waardoor de man viel, is niet bekend.