Zwangere vrouw in ziekenhuis neergestoken, baby overleden

Voorafgaand aan de steekpartij had de vrouw uit Polen ruzie met de vermoedelijke dader, een eveneens 25-jarige man uit Afghanistan. Wat de relatie is tussen de twee is nog niet duidelijk.

Ernstig gewond

De vrouw werd met spoed geopereerd. Inmiddels is haar toestand stabiel. Het ongeboren kind, dat ook gewond raakte, overleed kort na de steekpartij. Hoe ver de vrouw in haar zwangerschap was, wordt niet gemeld.

De dader vluchtte uit het ziekenhuis, maar meldde zich vervolgens zelf bij de politie. Hij zit vast. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht.