Jongetje (5) verkleed als Superman valt tien verdiepingen naar beneden

Een 5-jarig jongetje in Chili is overleden nadat hij van tien hoog uit een raam naar beneden was gevallen. Hij was op dat moment verkleed als Superman.

De moeder van het jongetje was op dat moment in de badkamer. Chileense media schrijven dat een getuige hem schreeuwend aan de railing voor het raam zag hangen, maar niets meer kon doen om hem te redden. Het jongetje zou nog hebben geleefd toen hij op de grond terechtkwam, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Onderzoek ingesteld Er is een onderzoek ingesteld naar zijn dood. Volgens de leider van dat onderzoek voldeed het raam waaruit het jongetje viel niet aan de veiligheidseisen. De tragische dood van het kind wordt beschouwd als een ongeluk.