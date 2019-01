21 doden door instorten kolenmijn China

In China zijn 21 mijnwerkers omgekomen toen het dak van de mijn instortte. De mijn staat in de provincie Shaanxi, in het midden van het land.

Tijdens het ongeluk waren 87 mensen in de mijn aan het werk. 66 van hen konden levend uit de mijn worden gehaald. Aan de orde van de dag Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. In China zijn ongelukken met mijnen aan de orde van de dag. Vooral bij kolenmijnen gaat het vaak fout door slechte veiligheidsmaatregelen, slecht onderhoud, ontbrekend toezicht en vriendjespolitiek bij lokale overheden. Elk jaar vallen daardoor in het land honderden slachtoffers.