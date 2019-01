Vermiste Jayme (13) vermagerd op straat gevonden door vrouw die hond uitliet

"We zijn heel blij dat ze levend is gevonden", zegt haar oom Jeff Closs tegen The New York Times. "We weten niet veel meer." Op het moment dat Jayme's familie volgens Jeff de hoop aan het opgeven was, "kregen we het beste nieuws ooit."

Hoop

Jayme's tante Kelly Engelhardt had nog wel hoop, zegt ze tegen een lokale nieuwszender. "Omdat ze nog niet gevonden was, bedacht ik me dat de persoon die dit gedaan heeft haar niet dood wou hebben. Dus ik had hoop."