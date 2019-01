Vrouw uit Nepal overleden in hut nadat ze verbannen werd vanwege menstruatie

De moeder ging slapen met haar twee kinderen toen het vuurtje nog aan was. Vermoedelijk is ze door de rook daarna gestikt, schrijft The Himalayan Times.

'Ongestelde vrouwen onrein'

Vrouwen worden nog vaak in delen van Nepal als onrein gezien als ze ongesteld zijn. Volgens een ritueel dat 'chhaupadi' genoemd wordt, moeten vrouwen tijdens hun menstruatie daarom van iedereen worden afgezonderd. Ze worden dan vastgezet in hutjes of schuren en mogen mannen en dieren niet aanraken.

Vrouwen die getrouwd zijn moeten vijf dagen in zo'n hut verblijven, terwijl ongehuwde vrouwen er zeven dagen in moeten zitten. Officieel is dit ritueel verboden in Nepal. Er staat zelfs een gevangenisstraf op van drie maanden en een geldboete van ongeveer 25 euro. Toch geloven nog veel Nepalezen dat de menstruatie ongeluk brengt.