Waarom Kim Jong-un zijn verjaardag viert bij president Xi in China

De Chinezen kunnen de Kim-kaart spelen: als Trump vasthoudt aan zijn handelsdreiging en bijvoorbeeld met nieuwe heffingen komt, kan China de touwtjes rond Noord-Korea laten vieren en het Amerikaanse sanctieregime verzwakken. Peking heeft overigens altijd ontkend de twee dossiers te vermengen.

5. Waarom doen ze nu geheimzinnig en is de agenda niet bekend gemaakt?

Geheimzinnig is het, in vergelijking met Kims eerdere bezoeken althans, allerminst. Toen werd het bezoek van Kim aan Xi pas bekendgemaakt toen de trein alweer terug was in Noord-Korea. Kim zou erg achterdochtig zijn en vrezen dat zijn positie in gevaar komt als bekend is dat hij afwezig is.

Dat nu door zowel het Chinese als het Noord-Koreaanse staatspersbureau mededelingen zijn uitgedaan over het bezoek, dat nog tot en met donderdag duurt, laat zien dat het zelfvertrouwen van Kim in het afgelopen jaar is gegroeid.

Naast denuclearisering en de verwachtte topontmoeting tussen Kim en Trump zal Kim vermoedelijk ook op zoek gaan naar een formele vredesverklaring die een einde moet maken aan de Koreaanse oorlog. Ook zal hij willen proberen Chinese investeringen los te peuteren.

Dat het bezoek plaatsheeft op de verjaardag van Kim Jong-un, lijkt puur toeval. De verjaardagen van de vader en grootvader van de jongste Kim in de dynastie zijn elk jaar goed voor grootse festiviteiten. De geboortedag van Kim Jong-un is vooralsnog niet tot nationale feestdag gedoopt.